Mercato Milan, spunta un nuovo profilo per rinforzare la difesa: Moretto svela l’ultima pista seguita dai rossoneri

Mercato Milan, caccia al difensore: emerge un nome a sorpresa per il reparto arretrato. L’annuncio di Matteo Moretto

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri continua a lavorare con decisione per rinforzare il reparto difensivo, considerato uno dei punti più delicati dell’intera rosa. L’obiettivo della dirigenza rossonera è individuare un centrale esperto, pronto a garantire un impatto immediato e a colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Le valutazioni sul mercato sono molteplici, con l’intenzione di cogliere un’occasione che possa realmente elevare il livello del pacchetto arretrato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, uno dei nomi più concreti sul tavolo di Igli Tare è quello di Nathan Aké. Classe 1995, il difensore olandese vanta un’importante esperienza in Premier League, maturata soprattutto nei cinque anni trascorsi al Manchester City. Con Pep Guardiola ha ricoperto principalmente il ruolo di centrale, ma la sua duttilità gli ha permesso di agire anche come terzino su entrambe le fasce. Moretto ha sottolineato come Aké percepisca un ingaggio elevato, ma il giocatore potrebbe essere disposto a ridurlo pur di approdare in Serie A e trovare maggiore continuità. L’operazione, però, resta complessa dal punto di vista economico, e il Milan sta valutando se possa trasformarsi in un’opportunità concreta negli ultimi giorni di mercato.

Le parole di Matteo Moretto

Nel corso di un’intervista sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha affrontato nel dettaglio la situazione legata ad Aké

«Giovedì il City si riunirà per capire che strada prendere anche con Aké. Il Milan sta cercando di capire se è un’operazione accessibile o meno. Mi dicono che Aké sarebbe disposto ad un sacrificio economico per un progetto che gli possa dare continuità di rendimento. Aké è un nome che il Milan sta monitorando da inizio gennaio, consapevole del fatto che è un’operazione complicata a livello di costi, ma nei giorni finali magari quest’operazione può trasformarsi in un’occasione. Bisognerà capire anche Guardiola cosa ne pensa»

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet



