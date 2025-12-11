Mercato Milan, Allegri ha le idee chiare! Il tecnico lo vuole a gennaio, Tare e Furlani al lavoro per accontentarlo

Mercato Milan, Allegri non ha più dubbi! L’allenatore rossonero vuole quel giocatore a gennaio, Tare e Furlani al lavoro

Il mercato offensivo del Milan sembra un circolo che si ripete. Nonostante il Diavolo sia in testa alla classifica, la richiesta principale di Massimiliano Allegri resta invariata: un centravanti strutturato fisicamente. Già la scorsa estate il club aveva provato a chiudere uno scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, ma l’operazione non si concretizzò, lasciando il messicano in rosa nonostante il tecnico volesse un attaccante con caratteristiche diverse.

Gimenez non convince, Allegri insiste

Quattro mesi dopo, la situazione è rimasta la stessa. Gimenez non ha mai convinto, con appena un gol in Coppa Italia, ed è fermo da un mese e mezzo per un problema alla caviglia. Allegri continua a chiedere ai dirigenti un vero numero 9 d’area di rigore, da inserire già a gennaio. Secondo Tuttomercatoweb, i nomi accostati al Milan sono numerosi: Pellegrino (Parma), Mateta (Crystal Palace), Dovbyk (Roma), Icardi (Galatasaray), Zirkzee (Manchester United), Fullkrug (West Ham) e Panichelli (Strasburgo).

Leao e Pulisic restano i titolari

Nonostante la caccia alla punta, il Milan può contare su una coppia d’attacco di altissimo livello: Rafael Leao e Christian Pulisic, autori di 15 gol complessivi tra tutte le competizioni. Con un calendario meno fitto (una sola partita a settimana fino a fine campionato, esclusa la Supercoppa Italiana), la loro gestione sarà meno problematica. Allegri non cerca di rivoluzionare il reparto, ma vuole un centravanti fisico come opzione tattica: utile contro squadre chiuse o a gara in corso. La priorità, però, resta una: trovare una sistemazione a Gimenez prima di poter soddisfare la richiesta del tecnico.

