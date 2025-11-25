Calciomercato
Mercato Milan, Furlani rilancia! Nuova offerta sul tavolo e trattativa riaperta: strada complicata ma non impossibile! Le ultime
Mercato Milan, Furlani rilancia la sfida! Nuova proposta e trattativa riaperta: percorso complicato ma aperto, i dettagli
L’incisività di Mike Maignan è tornata a essere un fattore decisivo per il Milan. Tre interventi prodigiosi hanno scandito la sua stagione: la parata d’istinto su Gatti allo Stadium, il rigore neutralizzato a Dybala contro la Roma e il penalty respinto a Calhanoglu nel derby.
Episodi che raccontano il momento di un portiere tornato protagonista e che, da quest’anno, indossa con personalità anche la fascia da capitano rossonera. Prestazioni di questo livello hanno spinto la dirigenza a riaprire il dossier rinnovo, con l’obiettivo di blindarlo a Milano.
Dopo una stagione sottotono, segnata da errori pesanti come quello contro il Feyenoord, la svolta è arrivata in estate: Allegri lo ha convinto a restare, affidandolo al preparatore Claudio Filippi e consegnandogli i gradi di capitano. La risposta è stata immediata, con un rendimento tornato ai vertici e una leadership riconosciuta.
Ora il Milan è pronto a rilanciare la proposta da 5 milioni di euro annui, ben superiore all’attuale ingaggio di 3,2 milioni, per respingere le sirene di Premier League e Juventus. Non sarà una trattativa semplice, ma il momento positivo della squadra potrebbe favorire la fumata bianca.
