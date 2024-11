Mercato Milan, Ibrahimovic apre la caccia al bomber! I contatti sono continui, c’è lui davanti a tutti

Mercato Milan, Ibrahimovic apre ufficialmente la caccia al bomber! I contatti sono continui, c’è lui davanti a tutti

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Santiago Gimenez resta un nome caldo del mercato Milan per la prossima estate:

LE ULTIME – «Per giugno Moncada tiene comunque aperte alcune opzioni legate anche all’eventuale conferma o meno di Abraham. Quella più calda porta in Olanda, più precisamente a Rotterdam: il nazionale messicano Gimenez piace tanto e i contatti con i suoi agenti sono andati avanti anche nelle ultime settimane. Il classe 2001 resta in lista anche se il Milan non ha fretta: tutto ruota intorno a Camarda e alla crescita che avrà nei corso della stagione».