Mercato Milan, quell’attaccante si avvicina! Le parti sono al lavoro, quando arriva la fumata bianca? I dettagli

Mercato Milan, quell’attaccante sempre più vicino! Le due parti sono al lavoro per chiudere, ecco quando arriva la fumata bianca

Le ultime indiscrezioni di mercato si intrecciano direttamente con gli aggiornamenti clinici sugli infortunati del Milan. Il peggioramento delle condizioni alla caviglia di Santiago Gimenez, per il quale si profila un intervento chirurgico e un conseguente lungo stop, ha infatti spinto il club rossonero ad accelerare con decisione nella ricerca di un rinforzo immediato per l’attacco.

Come riportato da Luca Cohen, la situazione legata a Gimenez ha indirizzato ulteriormente il Milan verso Niclas Füllkrug. «I rossoneri vorrebbero un prestito, parti al lavoro», si legge nelle sue dichiarazioni.

La formula del prestito, già considerata la più sostenibile dal punto di vista economico e con rischi contenuti, diventa ora la soluzione ideale per colmare l’assenza prolungata del centravanti messicano e soddisfare la richiesta di Massimiliano Allegri, che ha bisogno di un attaccante subito disponibile. Nel frattempo, la trattativa tra Milan e West Ham è entrata in una fase operativa sempre più concreta.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

