Mercato Milan, il trasferimento di Morata al Como è in stallo: ecco cosa sta succedendo

Mercato Milan, il trasferimento dell’ex Juve Alvaro Morata al Como è in stand-by: ecco cosa sta succedendo e le ultimissime

Milano osserva con crescente apprensione l’evolversi della trattativa per il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Quello che sembrava un affare concluso in tempi rapidi si è trasformato in una negoziazione complessa, con il Galatasaray che non ha ancora dato l’ok definitivo per la partenza dell’attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo stallo ha generato incertezza nel mercato italiano, con possibili ripercussioni anche per il Milan.

Un bomber bloccato dal limbo burocratico

Alvaro Morata, 31 anni, ex punta di Juventus, Chelsea e Atletico Madrid, sembrava a un passo dal vestire la maglia del Como. Il club lariano aveva già raggiunto un’intesa di massima sia con il giocatore che con il Galatasaray, ma restano nodi contrattuali da sciogliere. In particolare, permangono divergenze legate alla modalità di pagamento e a clausole che il club turco non intende rivedere.

Il Milan osserva interessato

Sebbene il Milan non sia coinvolto direttamente nell’operazione, l’eventuale sbarco di Morata in Serie A potrebbe innescare nuove strategie nel reparto offensivo rossonero. Alcuni osservatori di mercato ipotizzano che il club milanese stia valutando le proprie mosse sulla base dell’esito di questa trattativa, vista la caratura internazionale dell’attaccante spagnolo.

Como e i suoi tifosi sognano in grande

Nel frattempo, l’ambiente comasco è in fermento. L’arrivo di un profilo come Morata, capace di segnare in tutti i principali campionati europei, accenderebbe l’entusiasmo per la stagione 2025/26. I tifosi sperano che il Galatasaray possa allentare le proprie richieste, consentendo finalmente la chiusura dell’accordo.

Attesa e impazienza: mercato in pausa

La sensazione è che la situazione possa sbloccarsi a breve, ma la tensione tra i dirigenti e il pubblico inizia a salire. Un’operazione di tale portata potrebbe dare nuovo slancio al mercato italiano, ora sospeso tra attese e strategie.