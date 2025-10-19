Mercato Milan, sondaggi a giugno per quel giocatore prima del trasferimento. Fabrizio Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Le ultime

Mercato Milan, sondaggi a giugno per Retegui prima del suo trasferimento. Romano svela: «Tare ci aveva fatto dei pensieri». Tutti i dettagli

La scorsa estate il Milan era alla ricerca di un centravanti di livello e tra i nomi valutati figurava anche Mateo Retegui, attaccante italo-argentino poi approdato in Arabia Saudita. A svelare i retroscena è stato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

Il tentativo del Milan e lo scoglio economico

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare aveva avviato diversi contatti per provare a portare Retegui in rossonero. L’interesse era concreto, ma le cifre non coincidevano: il Milan era disposto a trattare su una base di 35-40 milioni più bonus, mentre l’operazione si è poi chiusa con l’offerta araba da circa 66-67 milioni, irraggiungibile per i rossoneri. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, non ha mai aperto a valutazioni inferiori, preferendo attendere.

L’intervento dell’Arabia Saudita

A quel punto è entrata in scena l’Arabia, capace di mettere sul tavolo numeri fuori portata per i club italiani, cambiando radicalmente lo scenario.

Futuro e sogno Serie A

Per il presente, Retegui non ha intenzione di lasciare l’Arabia già a gennaio: l’idea è di concludere la stagione lì, salvo sorprese clamorose. Tuttavia, il legame con l’Italia resta forte. L’attaccante conserva il desiderio di tornare un giorno in Serie A, convinto di poter ancora dare un contributo importante al nostro campionato e alla Nazionale, con l’obiettivo di qualificarsi al prossimo Mondiale.

PAROLE – «Retegui ogni volta che mette la maglia dell’Italia fa benissimo, segna tanto e continua a dimostrare il suo valore», ha esordito Romano, sottolineando il feeling del giocatore con il calcio italiano. Retegui ha poi firmato un contratto molto importante con l’Al-Qadisiyya in Arabia, un deal che ha fruttato all’Atalanta (sua ex squadra) un «incasso straordinario intorno ai 67 milioni di euro».

