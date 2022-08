Nuovo nome per il centrocampo del Milan: spunta Joao Gomes dal Flamengo. Ecco i dettagli

Come riportato da Tuttosport, per il Milan sarebbe sfumato Onana dal Bordeaux e il nuovo nome per il centrocampo è Joao Gomes.

Il calciatore classe 2001 nell’ultima stagione ha collezionato 45 presente con la formazione brasiliana del Flamengo.