Mercato Milan: torna di moda il nome di un attaccante dalla Spagna per rinforzare il reparto offensivo

Luka Jovic potrebbe tornare in orbita Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante è fuori dal progetto tecnico di Ancelotti e, secondo AS, Maldini potrebbe tornare alla carica.

Sulle sue tracce c’è anche il Getafe che potrebbe proporre uno scambio di prestiti con Borja Mayoral. Resta l’ostacolo dello stipendio ma la pista è da monitorare con attenzione.