Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito

Mercato Napoli, Antonio Di Gennaro ha parlato così della situazione presente e futura degli azzurri. Ecco cosa ha rivelato

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore. Ecco le sue parole:

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PAROLE – «Vergara quando era nella Reggiana non aveva la forza e la capacità mostrata a Napoli per cui è stato è bravo lo staff azzurro a farlo crescere poi Napoli è una squadra internazionale e bisogna avere gli attributi. Alcuni giovani hanno difficoltà ad aspettare e quindi non si fanno trovare pronti. Lang ad esempio non è entrato a livello tattico e di rendimento nei canoni che la società si aspettava, poi si lamenta. Anche su Lucca c’è stato un errore di valutazione economica perché 35 milioni sono una cifra spropositata. 50 milioni per Hojlund invece sono ben spesi anche perchè ha giocato in squadre importanti, lui è un giovane vecchio perchè è già pronto e lo ha dimostrato. L’unica cosa, mi aspetto di più l’anno prossimo in Champions League dal Napoli che va completato, un terzino destro e un vice Di Lorenzo sono necessari. De Bruyne l’ho visto meglio dopo l’infortunio. Nella corsa, nel pressing, sta meglio di quando è arrivato a luglio e questo è di buon auspicio per l’anno prossimo. Sabato ha fatto la differenza. McTominay è forte, è un giocatore completo, ma col suo rientro, De Bruyne può essere più libero di esercitare la sua qualità e la sua classe. Il Napoli col rientro di tutti può avere la forza per vincerle tutte, il Milan non credo, ma l’Inter ha ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto. Questo nervosismo nerazzurro può contagiare, ma Chivu può essere determinante nel rigenerare la squadra dal punto di vista psicologico».