Mercato Napoli, si lavora sulla difesa: Beukema il piano A, Gatti l’alternativa – le ultime

Mercato Napoli, non solo De Bruyne e l’attaccante, si lavora anche per la difesa: Beukema, Gatti e Kiwior i profili preferiti

Il Napoli di Antonio Conte ha consolidato la sua forza soprattutto attraverso la solidità difensiva, confermando che per vincere in Italia è fondamentale sapersi difendere con ordine e compattezza. Dopo un primo anno di lavoro basato su fondamenta solide, il club partenopeo punta a restare competitivo su tutti i fronti, con una rosa da modellare e giocatori capaci di adattarsi sia alla difesa a quattro che a tre. Come riportato da la Gazzetta dello Sport tra gli obiettivi principali del direttore sportivo Manna c’è Sam Beukema, difensore centrale del Bologna molto apprezzato per la sua versatilità e affidabilità, ma il club emiliano chiede una cifra importante, attorno ai 25-30 milioni di euro, che potrebbe rappresentare un ostacolo. In alternativa, il Napoli valuta Federico Gatti della Juventus e Jakub Kiwior dell’Arsenal, entrambi profili graditi con esperienza in Serie A e potenzialità per crescere.

Sul fronte portieri, il Napoli si prepara ad annunciare a breve il rinnovo biennale di Alex Meret, ma dovrà comunque cercare un vice all’altezza per garantire stabilità anche in questo ruolo. La situazione di Andrea Caprile, in prestito al Cagliari con diritto di riscatto, resta da definire, mentre per la difesa è già stata esercitata l’opzione di rinnovo per Juan Jesus. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l’ufficialità per l’acquisto di Marianucci dall’Empoli, un giovane Under che non occupa posti in lista e che sarà pronto a crescere nel gruppo. Il progetto del Napoli resta chiaro: rafforzare il reparto difensivo per mantenere il miglior muro d’Europa e sostenere le ambizioni di una stagione da protagonista in campionato e in Champions League.