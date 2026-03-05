Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri per avvicinarsi al terzino tedesco

Il Napoli, guidato dall’attento ds Manna – dirigente a capo dell’area sportiva campana – si muove già in vista della prossima estate con il chiaro obiettivo di rinforzare la propria difesa.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di trattative internazionali, l’ultima idea dei partenopei per il reparto arretrato porta direttamente a Maximilian Mittelstadt. Il profilo individuato è un esperto terzino sinistro tedesco classe 1997, laterale di spinta attualmente in forza allo Stoccarda.

Il cronista ha precisato come gli azzurri stiano seguendo con grande interesse le prestazioni del difensore e ha svelato che ci sono già stati i primissimi contatti esplorativi tra le parti.

