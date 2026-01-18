Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata…

Mercato Napoli, Lucca verso il Nottingham Forest: si avvicina anche la cessione di Lang al Galatasaray. In entrata invece…

Il Napoli si avvicina a due cessioni decisive per sbloccare il proprio mercato. Le partenze in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang sono sempre più vicine e rappresentano il passaggio obbligato per poter intervenire in entrata. Per Lucca c’è un accordo di massima con il Nottingham Forest, anche se la scelta finale dipenderà dalla volontà del giocatore. Sul centravanti resta vivo anche l’interesse del Pisa, che sogna il suo ritorno in Toscana. Lang, invece, è sempre più vicino al Galatasaray.

La necessità di chiudere queste operazioni è legata al vincolo imposto dal club: il mercato di gennaio dovrà essere a saldo zero. Questo significa che ogni acquisto potrà avvenire solo dopo aver liberato spazio economico e tecnico attraverso le cessioni. Una volta completate le due uscite, il Napoli potrà finalmente concentrarsi sui rinforzi da inserire in rosa per sostituire i giocatori in partenza.

Resta ora da capire quali saranno le mosse della società sul fronte entrate. Tra i nomi valutati ci sono En‑Nesyri e Sterling, ma non è escluso che il club possa virare su altre soluzioni in base alle opportunità che si presenteranno. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

