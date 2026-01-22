Mercato Napoli, Lucca vicino al sì al Nottingham Forest: Conte punta ad averlo in panchina contro la Juve

Mercato Napoli, accordo vicino per Lucca al Nottingham Forest: Conte vuole portarlo in panchina con la Juve

La cessione di Noa Lang al Galatasaray è ormai definita e, con le firme attese a breve, in casa Napoli si sta sbloccando anche il dossier legato a Lorenzo Lucca. Nonostante l’accordo già raggiunto da tempo tra il Nottingham Forest e il club di Aurelio De Laurentiis, finora era stato l’attaccante italiano a frenare l’operazione, mantenendo il suo no. Nel frattempo, diversi club hanno provato a inserirsi, dal Pisa fino al Siviglia, senza però riuscire a cambiare gli equilibri.

Nelle ultime ore la situazione è mutata: Lucca ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest, rendendo la trattativa più vicina alla fumata bianca. Secondo Sky Sport, il clima è diventato ottimistico, anche se manca ancora il via libera definitivo dell’ex Udinese. La base dell’accordo tra i club è già definita da tempo: prestito oneroso tra 1 e 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Resta ora da trovare l’intesa contrattuale tra Lucca e il Nottingham Forest, soprattutto in vista dell’eventuale riscatto. Anche qualora l’affare si chiudesse, il Napoli vorrebbe trattenere l’attaccante — così come Lang — almeno fino a domenica, per averlo a disposizione tra i convocati nella sfida contro la Juventus allo Stadium, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

