Calciomercato, la bomba che non ti aspetti: Cristiano Ronaldo al PSG con Lionel Messi

Bomba di mercato: Cristiano Ronaldo al Psg insieme a Messi, l’ultima indiscrezione lanciata dal Mirror

Doveva essere la stagione della rinascita del Manchester United, invece si è dimostrato l’ennesimo fallimento del club di Premier League. Nemmeno l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha invertito un trend negativo che ha investito i Red Devils. Al momento la squadra si trova al sesto posto, lontano dalle porte della Champions League e la mancata qualificazione può dire solamente una cosa: addio CR7. Sì, perché il portoghese non è felice della scelta di ritornare dove tutto era iniziato, in particolar modo vedendo la squadra che non sembra essere all’altezza di quella passata e che non riesce ad andare nella coppa che conta. Inoltre c’è da mettere in considerazione il feeling mai nato con il tecnico Rangnick che più volte ha ammesso che il numero 7 non è indispensabile alla causa. In più con l’arrivo della nuova guida Ten Hag, le possibilità che Ronaldo rimanga sono pressoché nulle.

Ecco quindi che impazzano le notizie sul suo futuro. I principali bookmakers e siti di scommessa sognano e ipotizzano che presto vedremo insieme giocare Cristiano Ronaldo e Messi. La scorsa estate se n'è parlato molto, con l'argentino approdato a Parigi e il lusitano che era ormai prossimo a lasciare la Juventus. Alla fine il destino ha voluto che Cristiano tornasse nella sua Manchester, per risollevare le sorti di una squadra che fatica a trovare la propria identità. Nel calcio, si sa, le cose cambiano in fretta e ora non è più utopistico vedere insieme nella stessa formazione i due campioni che hanno segnato 20 anni del calcio mondiale. Ovviamente il club non può che essere quello del PSG. Con il probabile addio di Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid, la dirigenza ha bisogno del giusto rinforzo per tentare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie e Ronaldo sembra essere il profilo giusto.

A rilanciare la bomba di mercato c’ha pensato il Mirror, citando le dichiarazioni dell’ex Arsenal e ora commentatore Paul Merson. Secondo il tabloid inglese, l’ex attaccante della Juventus sarebbe la soluzione adatta per risolvere i problemi della squadra. L’ex giocatore Merson ha dichiarato: “Questo potrebbe essere l’ultimo anno di Cristiano Ronaldo in Premier League”. Nessuno al momento ha intenzione di puntare su di lui e, come riferito da Paul “Vorrà giocare in Champions League, ci ha giocato per tutta la sua carriera”.

Inoltre Merson è convinto che il nuovo tecnico dello United non voglia Ronaldo, allontanandolo sempre di più: “Sarei sorpreso se Erik ten Hag lo volesse, ad essere onesto. Il nuovo allenatore sta pensando ad una squadra giovane e Ronaldo, a 37 anni non dovrebbe farne parte”.

Insomma CR7 è di troppo, ma ora come non mai per lui la priorità è la Champions, così per il PSG: “Ronaldo conosce bene la competizione. Segna gol, vende magliette e la Ligue 1 è un campionato facile che potrà permettergli di concentrarsi sulla Champions. Con Messi già in rosa potremmo vedere insieme due dei più grandi calciatori di tutti i tempi”.