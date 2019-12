Mercato Roma, Diawara interessa sempre in Premier League. I dettagli

La Roma deve guardarsi dall’attacco di una squadra di Premier League per Amadou Diawara: le ultime sul centrocampista

La Roma di Paulo Fonseca sta ben impressionando in questa prima fetta di campionato: il pareggio ottenuto a San Siro ha dato prova di una squadra organizzata e talentuosa.

Fonseca sta puntando tanto su Diawara: il centrocampista ex Napoli, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, è finito nel mirino del Tottenham che già in estate aveva provato un’offensiva per lui. Fonseca però difficilmente si priverà del suo centrocampista.