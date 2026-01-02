Mercato Sampdoria, giornata decisiva in arrivo: domani le visite di Esposito, Mitoglou e Brunori! Le ultime

Mercato Sampdoria: Esposito, Mitoglou e Brunori attesi domani per le visite mediche, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il calciomercato della Sampdoria si accende all’improvviso, regalando entusiasmo alla tifoseria blucerchiata. Come riportato da Sky Sport Italia, la dirigenza ha messo a segno una serie di operazioni decisive per potenziare la rosa di Angelo Gregucci, che nelle prossime ore potrà accogliere ben tre nuovi rinforzi.

Tre colpi in arrivo: Esposito, Mitoglou e Brunori

Domani sarà una giornata intensa per lo staff medico doriano: a Genova sono attesi Salvatore Esposito, centrocampista in arrivo dallo Spezia, e Gerasimos Mitoglou, difensore greco noto per fisicità e abilità nel gioco aereo, profilo ideale per irrobustire la retroguardia di Gregucci. A completare il trittico ci sarà Matteo Brunori, bomber italo-brasiliano reduce da stagioni di altissimo livello in Serie B, chiamato a garantire quel peso offensivo necessario per risalire la classifica.

Fasce rinforzate: Begic è già sbarcato

Nel frattempo, la Sampdoria ha già accolto un altro innesto: Tjaš Begic, talentuosa ala slovena arrivata in prestito dal Parma di Cuesta. Un profilo giovane ma già pronto, che testimonia la volontà del club di puntare su giocatori dinamici e di prospettiva.

Con questi quattro movimenti, la società manda un messaggio forte al campionato: la Samp vuole cambiare passo e allontanarsi dalle zone pericolose. La risalita, almeno nelle intenzioni, è appena cominciata.

