Mercato Sampdoria, sprint finale per Felipe Jack, giovane talento del Como! Le ultime e tutti i dettagli

La Sampdoria entra nelle ultime e decisive ore del calciomercato estivo con l’obiettivo di completare la rosa e consegnare a mister Massimo Donati – ex centrocampista di Milan, Celtic e Palermo, oggi alla guida dei blucerchiati – un organico competitivo per la stagione di Serie B 2025/26. Con la chiusura ufficiale fissata per il 1° settembre, la dirigenza sta accelerando le trattative, concentrandosi in particolare sul reparto difensivo.

Felipe Jack, il profilo nel mirino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria ha messo nel mirino Felipe Jack, difensore brasiliano classe 2006 attualmente in forza al Como. Arrivato in Italia nel 2023 dal Palmeiras, Jack è un centrale duttile, capace di agire anche come terzino sinistro. Nella scorsa stagione ha collezionato 7 presenze in Serie A con la squadra lombarda, totalizzando 166 minuti sotto la guida di Cesc Fàbregas, ex campione del mondo con la Spagna e oggi allenatore del Como. Con la formazione Primavera, invece, ha disputato 26 partite, mettendo a segno 4 reti: numeri che testimoniano anche una certa propensione offensiva.

Strategia blucerchiata: giovani di prospettiva

L’eventuale arrivo di Felipe Jack si inserirebbe nella strategia della Sampdoria di puntare su giocatori giovani e di prospettiva, capaci di crescere nel tempo e diventare punti fermi per il futuro. La trattativa con il Como, favorita da buoni rapporti tra i club, sembra ben avviata: resta da definire la formula, con il prestito come ipotesi più probabile.

Un finale di mercato ad alta intensità

Oltre a Jack, la Sampdoria sta valutando altri innesti per rinforzare la difesa e garantire maggiore solidità. La priorità è consegnare a Donati un reparto arretrato equilibrato, in grado di affrontare le insidie di un campionato lungo e competitivo come la Serie B.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione andrà in porto. L’eventuale arrivo del giovane brasiliano rappresenterebbe non solo un rinforzo immediato, ma anche un investimento a lungo termine per il progetto blucerchiato.

Con il mercato agli sgoccioli, la Sampdoria si prepara a un vero e proprio sprint finale, determinata a chiudere le ultime operazioni e a presentarsi ai nastri di partenza con una rosa all’altezza delle ambizioni di promozione.