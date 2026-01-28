Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Ecco di chi si tratta

Il Torino corre ai ripari per blindare una retroguardia in evidente difficoltà, risultata finora la peggiore della Serie A con ben 40 reti al passivo in 22 gare. Dopo aver ufficializzato l’innesto del giovane Tchoca dal Corinthians, la dirigenza granata non intende fermarsi. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, il Direttore Sportivo Gianluca Petrachi ha messo concretamente nel mirino Marash Kumbulla.

Il roccioso centrale albanese classe 2000, di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Mallorca, è considerato il profilo ideale per puntellare la difesa a disposizione del tecnico Marco Baroni. L’operazione si preannuncia combattuta: sul giocatore, pronto a lasciare la Spagna in questa finestra invernale, c’è anche il forte interesse di Udinese ed Espanyol.

