Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli e il punto sulla trattativa

Il Torino piazza il colpo in prospettiva per blindare la difesa. Il club del presidente Urbano Cairo ha raggiunto un’intesa verbale totale con il Corinthians per il trasferimento di Tchoca. Il difensore centrale brasiliano, classe 2003, arriverà sotto la Mole grazie a un blitz a sorpresa che ha anticipato la concorrenza. Secondo Gianluca Di Marzio, l’operazione è definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, convertibile in obbligo a determinate condizioni, per una cifra complessiva tra i 5,5 e i 6 milioni di euro.

Il “Timão” ha dato il via libera dopo aver ingaggiato l’esperto Gabriel Paulista come sostituto. La tabella di marcia è serrata: domani, lunedì 26 gennaio, verranno limati gli ultimi dettagli prima della partenza per l’Italia. Dopo le visite mediche e la firma con i Granata, Tchoca dovrà rientrare brevemente in patria per le pratiche burocratiche del visto. Un acquisto che rinnova la tradizione verdeoro del club piemontese: per caratteristiche fisiche il ragazzo ricorda Leandro Castan e ripercorre il sentiero tracciato in passato da scoperte felici come Gleison Bremer.

