Torino News
Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli
Calciomercato Torino, si avvicina il colpo in difesa: intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli e il punto sulla trattativa
Il Torino piazza il colpo in prospettiva per blindare la difesa. Il club del presidente Urbano Cairo ha raggiunto un’intesa verbale totale con il Corinthians per il trasferimento di Tchoca. Il difensore centrale brasiliano, classe 2003, arriverà sotto la Mole grazie a un blitz a sorpresa che ha anticipato la concorrenza. Secondo Gianluca Di Marzio, l’operazione è definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, convertibile in obbligo a determinate condizioni, per una cifra complessiva tra i 5,5 e i 6 milioni di euro.
Il “Timão” ha dato il via libera dopo aver ingaggiato l’esperto Gabriel Paulista come sostituto. La tabella di marcia è serrata: domani, lunedì 26 gennaio, verranno limati gli ultimi dettagli prima della partenza per l’Italia. Dopo le visite mediche e la firma con i Granata, Tchoca dovrà rientrare brevemente in patria per le pratiche burocratiche del visto. Un acquisto che rinnova la tradizione verdeoro del club piemontese: per caratteristiche fisiche il ragazzo ricorda Leandro Castan e ripercorre il sentiero tracciato in passato da scoperte felici come Gleison Bremer.
QUI: le notizie del giorno sul calciomercato.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...