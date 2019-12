Mercato Torino, c’è da sfoltire la difesa: offerte per Djidji e Bonifazi

Il Torino si trova costretto a sfoltire la rosa in difesa: tante offerte per Kevin Bonifazi e Djidji, che potrebbero restare in Serie A

Il Torino lavora per sfoltire la rosa, soprattutto in difesa. I granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbero valutando almeno due uscite per il mercato di gennaio.

Si registra, infatti, l’interesse del Lecce per Kevin Bonifazi e Djidji: i due sono tutt’altro che incedibili, e non è escluso che lascino entrambi il Torino. Su Bonifazi c’è anche l’nteresse della Fiorentina.