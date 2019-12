Mercato Tottenham, Mourinho punta un difensore da 50 milioni

Josè Mourinho ha intenzione di puntellare la sua squadra per tentare di risalire in classifica: il tecnico del Tottenham vuole un difensore

Il Tottenham ha deciso di puntare su Josè Mourinho per risalire in classifica e tentare di agguantare il treno europeo, per la Champions League. Il tecnico portoghese vuole mettere mano alla squadra anche per quanto riguarda il calciomercato.

Come riportato da Sky Sports, Mourinho ha messo gli occhi su Issa Diop, difensore classe 1997 del West Ham. La bottega degli Hammers è cara: 50 milioni di euro.