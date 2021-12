Mertens doppio obiettivo: rinnovo con il Napoli e Mondiale in Qatar

Dries Mertens ha un doppio obiettivo per il prossimo futuro: rinnovo con il Napoli e Mondiale in Qatar

Dries Mertens ha smentito tutti. Persino Luciano Spalletti che nutriva “dubbi” sul belga dopo il grave infortunio occorso a Victor Osimhen. Il belga ha preso per mano il Napoli a suon di gol e prestazione e ora la domanda sorge spontanea: cosa farà De Laurentiis con il contratto in scadenza a giugno del suo attaccante?

Mertens, sabato sera dopo la partita persa con l’Atalanta, ha ribadito: «A me piace giocare qua. Il Napoli ha un’opzione per allungare il mio contratto. Spero accada. Se non ci saranno novità, darò la mano e ringrazierò perché sono onorato di essere qui. Un giorno so che finirà, ma spero accada il più tardi possibile. Voglio ancora divertirmi». Secondo La Gazzetta dello Sport De Laurentiis vuole attendere la certezza di un posto in Champions e assicurarsi dunque anche la buona salute dell’attaccante prima di decidere la riconferma. Tutto legittimo, ma attenzione perché Mertens ama Napoli, ma ha come obiettivo giocare il Mondiale a dicembre 2022 in Qatar, il suo terzo. Per farlo dovrà avere con certezza un posto dove giocare i primi mesi della prossima stagione. L’attesa non sarà infinita.