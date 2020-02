Messi a ‘Casa Maradona’ – VIDEO

Lionel Messi pronto all’esordio allo Stadio San Paolo, che fu il regno di Maradona, in Napoli Barcellona – VIDEO

La stella del calcio mondiale Lionel Messi si prepara ad affrontare il Napoli allo stadio San Paolo. Cresce l’attesa fra il pubblico partenopeo per vedere in azione l’erede di Diego Armando Maradona.

Il giocatore del Barcellona nella giornata di oggi ha visitato l’impianto sportivo del club azzurro. Domani sera scenderà in campo per non sfigurare di fronte ai tifosi che hanno venerato il leggendario Pibe de oro.