Messi all’Inter? L’indizio arriva dai bookmakers

I bookmakers credono nel trasferimento di Lionel Messi all’Inter: dimezzata la quota, da 7,50 a 4

Il futuro di Lionel Messi continua a tenere banco in casa Barcellona. In attesa di un rinnovo oltre il 2021 che potrebbe non arrivare, il fuoriclasse argentino resta un desiderio dell’Inter.

Le smentite si sono già sprecate, ma qualcuno ci crede davvero. Oltre ai tifosi nerazzurri, anche i bookmakers stanno considerando realizzabile il trasferimento della Pulce a Milano. La quota infatti si è dimezzata, passando da 7,50 a 4.