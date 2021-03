Messi, oggi l’ultima partita in Champions League con il Barcellona?

Quella di questa sera in casa del PSG potrebbe essere l’ultima partita in Champions League con la maglia del Barcellona per Lionel Messi. Ecco perché

Quella di questa sera in casa del PSG potrebbe essere l’ultima partita in Champions League con la maglia del Barcellona per Lionel Messi.

I bluagrana sono attesi da una rimonta impossibile dato che devono ribaltare la sconfitta casalinga per 4-1 subita nella gara di andata. Nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, nessuna squadra è riuscita a passare al turno successivo nella fase ad eliminazione diretta dopo aver perso il match d’andata con tre gol di scarto.

L’eliminazione è quasi certa e complice il contratto in scadenza al termine della stagione che ancora non è stato rinnovato, quella del Parco dei Principi ha i contorni dell’ultima presenza in Champions League dell’argentino con la maglia blaugrana.