Leo Messi ha dedicato un messaggio a Ronaldinho, ex compagno al Barcellona, dopo la morte della madre del brasiliano – FOTO

«Ronnie non ho parole, non ci posso credere. Mando un grande e forte abbraccio, a te e alla tua famiglia. Mi dispiace molto, che riposi in pace».