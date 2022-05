Miccoli scarcerato, passerà ai servizi sociali

Miccoli, novità per l’ex attaccante di Juve e Palermo dopo la condanna al carcere per estorsione arrivata a novembre 2021

C’è una novità per Fabrizio Miccoli dopo la condanna, arrivata a novembre 2021, a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Per l’ex attaccante della Juve e Palermo, come scrive QuotidianodiPuglia.it, è stata accolta l’istanza di lasciare il carcere a Vicenza e finire di scontare la sua pena in affidamento ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accolto la richiesta dell’avvocato Savoia.