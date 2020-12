Migliori marcatori italiani 2020: guida Immobile, solo tre giocano in Serie A

Ciro Immobile sta per chiudere un 2020 da applausi: Scarpa d’Oro conquistata davanti a Lewandowski e titolo di milglior marcatore italiano

Sta per chiudersi un anno sicuramente particolare per il calcio. Lo stop di marzo per far fronte all’epidemia di Coronavirus ha sicuramente cambiato lo sport. Alcune cose però non cambiano, come la vena realizzativa di Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio, infatti, è il miglior realizzatore italiano di tutto il 2020 con 32 gol all’attivo. Dietro di lui Caputo del Sassuolo a 18 reti. Quinto posto per Belotti con 17 gol.