Mihajlovic: «Arthur andava espulso ma la Juve ha meritato di vincere» – VIDEO

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match di Serie A tra i rossoblù e la Juventus.

LA GARA – «Nel primo tempo non ci abbiamo creduto abbastanza loro giocavano sotto ritmo e siamo andati dietro di loro. Negli ultimi 20 minuti il pareggio era nell’aria poi abbiamo preso gol nel momento migliore. La Juve ha meritato la vittoria, noi abbiamo fatto bene ma è come quella che è ‘bella ma non balla’».

COSA E’ MANCATO – «Noi siamo andati a prenderli alti, dopo il 2-0 ci siamo sbilanciati un po’. C’era la seconda ammonizione di Arthur, era fallo tattico. Eravamo sul 2-0 ma bisognava vedere. Anche loro pressavano alti, noi giochiamo in questa maniera. Szczesny ha fatto due grandi parate, ci è mancato sempre qualcosa per concretizzare».