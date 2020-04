Mihajlovic: «Lo Sporting non ha pagato, va escluso dalle coppe»

Il tecnico del Bologna Mihajlovic ha commentato la vicenda legale con lo Sporting: «Non hanno ancora onorato il debito»

Sinisa Mihajlovic si è scagliato contro lo Sporting che, in base a una sentenza del TAS, dovrebbe garantire un risarcimento di 3 milioni di euro al tecnico per il licenziamento avvenuto nel 2018: «Lo Sporting non paga, va escluso dalle coppe europee. Ho sempre evitato di commentare pubblicamente questa vicenda e di rispettare il silenzio processuale ma, data la disinformazione nata dalle notizie, presumo divulgate dallo Sporting o da membri del club, non ho alternative a una dichiarazione che le corregga».

«Al momento, lo Sporting non ha onorato il debito e non ha pagato integralmente quanto previsto dal TAS il 28 novembre 2019. Da inizio anno, quando il club ha riconosciuto il proprio debito, non ha fatto altro che tentare di ritardare il pagamento», ha concluso Mihajlovic.