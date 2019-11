Mihajlovic: «Mi sono rotto le p…e di piangere» – VIDEO

Il tecnico del Bologna Mihajlovic è tornato in conferenza stampa, ma non ha saputo trattenere le lacrime – VIDEO

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare in conferenza stampa insieme ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Mentre raccontava i momenti difficili della sua malattia, il tecnico non è riuscito a trattenere le lacrime.

«Mi hanno dato tanto affetto, li ringrazierò per tutta la vita. In questi 4 mesi ho pianto e mi sono rotto le palle di piangere», ha detto Mihajlovic per sdrammatizzare.