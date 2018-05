Milan, 23 i convocati di Gattuso per l’Atalanta

I convocati di Gennaro Gattuso per Atalanta-Milan, match valido per la 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, il Milan è pronto a rigettarsi in campionato, dove affronterà l’Atalanta, nel match che potrebbe valere l’accesso alla prossima Europa League. Il tecnico dei rossoneri, Gennaro Gattuso, ha diramato quest’oggi la lista dei 23 giocatori che prenderanno parte alla gara in programma domani alle 18 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Questa la lista completa: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Difensori: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli; Centrocampsiti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo; Attaccanti: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.