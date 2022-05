Milan, Abbiati: «Donnarumma? Al suo posto non sarei andato al PSG»

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è tornato a parlare dell’addio di Donnarumma della scorsa estate: le dichiarazioni

Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Sportweek del suo ex compagno di squadra Gianluigi Donnarumma, tornando sulla scelta di lasciare il Milan e andare al PSG. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero:

PAROLE – «Io non me ne sarei andato perché Milano è la mia città ed ero già in una grande squadra. Forse Donnarumma aveva fretta di vincere. C’è risucito anche se l’obiettivo era la Champions. Ha dovuto dividere la porta con Navas ma la sua scelta va rispettata».