Milan, c’è il sì di Enzo Fernandez: attenzione alla concorrenza

Il Milan potrebbe fare sul serio per Enzo Fernandez del River Plate: c’è il gradimento del giocatore, ma attenzione alla concorrenza.

I rossoneri già qualche mese fa con Moncada avevano fatto irruzione in Argentina per cercare di arrivare ad un accordo con il River e il giocatore. L’offerta era di 13 milioni più bonus, a fronte di una clausola da 18. Ora, però, con la trattativa per la cessione del club non ancora definita il Milan sta prendendo tempo e c’è il rischio che possa scatenarsi un’asta. Asta in cui è pronta ad inserirsi anche la Juventus. Lo scrive Tuttosport.