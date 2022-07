Milan, Adli: «Scudetto? Avessi potuto sarei entrato nella televisione per far festa»

Il neo centrocampista del Milan Adli si è raccontato in una intervista a DAZN

MILAN – «Ho guardato le partite del Milan, ho provato a restare in contatto con la squadra a distanza. Mi sono concentrato molto sulla storia del club per ambientarmi il più velocemente possibile con la vita, la tradizione del club, i tifosi… ho guardato un po’ di tutto per arrivare qui preparato al meglio».

SCUDETTO – «Il momento che mi ha gasato di più? Ovviamente l’ultima partita con la festa scudetto. Se avessi potuto sarei entrato nella televisione per fare festa insieme a loro. Sono stato veramente contento».

RUOLO – «Ho giocato in quasi tutti i ruoli. Nel settore giovanile del PSG facevo il difensore centrale, poi da regista come numero 8, trequartista. In Nazionale ho giocato esterno sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. A volte ho giocato anche come numero 9. Pioli è un allenatore che sa adattarsi, in partita sa come mettere in difficoltà l’avversario e quindi mi adatterò senza problemi a qualunque modulo. Datemi solo la maglia rossonera e poi ci penso io».

