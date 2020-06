Novità sul futuro di Lucas Biglia: l’agente annuncia l’imminente prolungamento di contratto col Milan, poi potrà salutare i rossoneri

Intervenuto sulle frequenze di Radio La Red, il procuratore di Lucas Biglia, Enzo Montepaone, si è pronunciato sul futuro del suo assistito. Ecco le parole sul giocatore del Milan.

«Il Milan gli prolungherà il contratto fino al 2 agosto, poi ci sarà libertà di azione. Non escludo il ritorno in Argentina, ci sono anche contatti in Italia e da club della Liga».