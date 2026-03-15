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Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: «Scudetto irrealistico, focalizziamoci sulla Champions. Ecco cos’è successo con Leao»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

26 minuti ago

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Allegri Seedorf Milan

Milan, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la sconfitta con la Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico rossonero

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Milan. Le sue dichiarazioni.

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ANALISI DELLA PARTITA – «Sapevamo delle difficoltà della partita. Per la Lazio era una partita molto importante perché giocavano contro il Milan. Hanno fatto una buona gara nel primo tempo, noi dovevamo essere più ordinati e non subire un gol del genere. Nel secondo sono calati e noi abbiamo fatto un buon secondo tempo ma purtroppo non abbiamo segnato. Il calcio è così. Tutti parlavano di scudetto ma dobbiamo essere realisti: focalizziamoci sull’obiettivo Champions perché altrimenti rischiamo di perdere la bussola».

LEAO E LA GESTIONE DELLA PARTITA – «Leao era nervoso perché poteva fare meglio ed essere servito meglio in due occasioni ed era arrabbiato ma sono cose che capitano all’interno di una partita. Volevamo vincere perché potevamo allungare su quelle dietro. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo rimanere sereni per fare meglio».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI

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