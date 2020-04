Milan, Ambrosini: «Io vicino alla Juve? Ecco la verità»

Massimo Ambrosini avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus? Ecco la risposta dell’ex centrocampista del Milan

Nel corso della chiaccherata ai microfoni di Sky Sport 24 insieme a Francesco Toldo, Massimo Ambrosini ha ammesso di non aver mai avuto l’intenzione di trasferirsi alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

«Io alla Juve? No, non c’è mai stato nulla. Non ho mai avuto tentazione di lasciare il Milan, se non alla fine, quando sono andato alla Fiorentina. Io simile a Khedira? Mi assomiglia un po’. Lui è più dinamico di me, corre di più, io ero più bravo di lui nei contrasti».