Milan, Asensio difficile ma non impossibile: Maldini tenta il colpo

Calciomercato Milan: i rossoneri non mollano la pista Asensio, è difficile ma Maldini ci prova

Il Milan vuole Marco Asensio con Maldini e Massara che da tempo sono sul calciatore col contratto in scadenza nel 2023. Difficilmente lo spagnolo rinnoverà col Real Madrid, quindi o andrà in scadenza o deciderà di cambiare aria già in estate. Maldini ne ha parlato al telefono con Ancelotti che non si è opposto a un eventuale partenza e si registrano contatti in questo senso anche con Jorge Mendes.

L’operazione resta molto difficile perché Asensio guadagna 7 milioni e ci sono squadre interessate come l’Arsenal pronte a pagare ingaggi ben più elevati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

