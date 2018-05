Milan, rivoluzione in attacco: Kalinic via, Silva forse

Il Milan pronto a cambiare tutto in attacco: Nikola Kalinic sarà ceduto, si valuta invece la situazione di Andrè Silva

A tre giornate dal termine del campionato, è quasi ora di tirare le somme in casa Milan. Sebbene ci sia la possibilità di accedere all’Europa League e di ottenere un trofeo – i rossoneri sono in finale di Coppa Italia – la stagione disputata dalla squadra non può aver soddisfatto la dirigenza, che puntava ad un posto in Champions League. Il reparto ad aver deluso di più è di certo l’attacco, dove calciatori come Kalinic e André Silva, arrivati a Milano grazie a grossi investimenti, hanno vissuto una stagione al di sotto delle aspettative.

Ecco perché, con ogni probabilità, entrambe saluteranno al termine della stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, il croato sarebbe certo della cessione: il giocatore piace in Germania, ma il Milan spera di ottenere una ricca offerta dalla Cina. Per quanto riguarda il portoghese, invece, c’è chi, data la giovane età, vorrebbe provare a rilanciarlo, ma al momento la pista più concreta è quella dell’addio. L’unico a restare sarà di certo Cutrone, vera sorpresa di questo campionato rossonero.