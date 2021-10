Milan, Ballo Touré non convocato per infortunio: le condizioni

Ballo Touré non è stato convocato dal Milan per la partita contro il Torino per infortunio, le condizioni del terzino

Il Milan ha diramato la lista di convocati per la partita contro il Torino e a sorpresa non ci sarà Ballo Touré, che non è stato chiamato per infortunio.

LEGGI SU MILANNEWS24 LE ULTIME NOTIZIE SUI ROSSONERI

L’ex Monaco è rimasto ai box per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia dopo lo scontro con Soriano nel Bologna. Il giocatore non è al meglio e per questo Pioli ha deciso di non portarlo per Milan-Torino.