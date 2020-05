Milan, Begovic: «Ibrahimovic si aspetta il massimo da tutti»

Asmir Begovic, portiere del Milan, ha speso belle parole per il compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic

Asmir Begovic ha elogiato il compagno di squadra Zlatan iBrahimovic: «È un piacere giocare con una grande persona come lui. È arrivato a gennaio e ha avuto subito un grande impatto sullo spogliatoio. Ogni giorno si aspetta il massimo da se stesso e anche dagli altri, quindi sei spronato a raggiungere questi standard molto alti».

«È uno dei migliori di sempre. Ha avuto un grande impatto in campo nonostante l’età. Con lui si può parlare anche di cose da grandi, ad esempio di figli, cosa che non puoi fare con i ragazzi più giovani. Per me è una bellissima esperienza», ha concluso il portiere del Milan ai microfoni di Fox Sports.