Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è il giocatore più ammonito della Serie A: l’algerino si giustifica così

Intervistato da RMC Sport, Ismael Bennacer ha commentato il suo rapporto con i cartellini gialli. Ecco le parole del giocatore del Milan.

«Ho preso tanti cartelli gialli, ma io do sempre tutto. Sono fatto così. Pioli me ne parla? No, lo ha detto in un intervista ma sa che è nel mio temperamento. Prima correvo tanto e per nulla, adesso meglio. Faccio tanti chilometri a partita».