Milan, Boban vince il ricorso in Cassazione: i dettagli

Ci sono importanti novità circa Boban e il Milan con il croato che fece ricorso in Cassazione: le ultime

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, era stato licenziato nel 2020 dai rossoneri. Il croato ha presentato e vinto il ricorso in Cassazione, ecco tutti i dettagli spiegati dal giornalista Nicolò Schira.

PAROLE – «Zvonimir Boban (rappresentato dagli avvocati Testa e Cammarata) ha vinto il ricorso in Cassazione: fu Illegittimo il suo licenziamento per giusta causa da parte del Milan, che dovrà risarcirlo con €4,825M (cifra già messa a bilancio). Boban aveva vinto in primo grado; mentre in appello la sentenza era stata favorevole al club. Dall’ammontare dei €4,825M la Corte ha dichiarato doversi dedurre l’aliunde perceptum, ma non anche l’aliunde percipiendum».