Milan, Bonaventura: «Giocare con il dolore mi ha costretto all’operazione»

Giacomo Bonaventura è tornato al suo posto nella formazione del Milan: ecco le parole del centrocampista rossonero

BONAVENTURA – «La sofferenza è stata giocare con il dolore. Ho giocato tanto con il dolore, ho preso un sacco di anti infiammatori. Non riuscivo ad esprimermi al massimo, non ce la facevo più e l’operazione è stata inevitabile. La salute, in quel caso, è venuta prima di tutto. Il gol contro il Napoli? Era tanto che stavo fuori e risentire San Siro che esulta a un mio gol è stata una liberazione».