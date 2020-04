Bonaventura non rinnoverà il proprio contratto con il Milan e lascerà i rossoneri a parametro zero: c’è il Torino

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista rossonero non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza a giugno 2020.

Su Bonaventura è forte il Torino, che ha proposto all’entourage del calciatore un triennale. Nelle prossime settimane arriverà una risposta da parte dello stesso Bonaventura.