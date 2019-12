Milan, Bonaventura: parti o resti? Sondaggi da due club di Serie A

Milan e Bonaventura a colloquio per il rinnovo: manca la fumata bianca. E le concorrenti dei rossoneri restano in agguato

Rientrato dopo un lungo infortunio, Giacomo Bonaventura si è ripreso il posto che gli spettava nel nuovo Milan marchiato Pioli. Ma il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere?

Il centrocampista attualmente ha il contratto in scadenza, e le due parti non sono ancora riuscite a trovare un accordo, nonostante i due incontri già avvenuti. Come riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina e la Roma avrebbero già effettuato dei sondaggi per Jack in vista di giugno.