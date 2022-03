Milan, boom di ricavi: 90 milioni con lo scudetto

I conti del Milan stanno tornando al loro posto anno dopo anno. E con lo scudetto i ricavi possono aumentare ancora

Nel cda di ieri il Milan ha chiuso la prima semestrale 2021-‘22 in utile, con un aumento dei ricavi del 40% rispetto al primo periodo dell’esercizio dell’anno scorso. Miglioramento che il club confida di consolidare ulteriormente a fine stagione, con un rosso di -90. Le perdite di un anno fa erano pari al doppio, l’obiettivo arrivare al -50 nel prossimo anno. L’eventuale vittoria dello scudetto farebbe da amplificatore

DIRITTI TV – Il titolo di campione d’Italia concede un guadagno aggiuntivo in termini di incassi da diritti tv. La Lega di A li divide così: al 50% in parti uguali, il 30% in base ai risultati sportivi e un’ultima quota del 20% calcolata su audience e spettatori allo stadio. Interessa la seconda voce: nel 30% di risultati sportivi, il 12% è relativo all’esito dell’ultimo campionato. Chi vince il campionato porta a casa una ventina di milioni a cui se ne aggiungono 3 della Supercoppa.

LEGGI L’ANALISI COMPLETA SU MILAN NEWS 24