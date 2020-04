Milan, Buffa: «Messi ha cambiato il calcio e ha fatto smettere Nesta»

Federico Buffa celebra Lionel Messi, scherzando sul ritiro “anticipato” di Alessandro Nesta: le parole sull’argentino

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Federico Buffa si è soffermato sulla figura di Lionel Messi e sul modo in cui ha cambiato il calcio moderno.

«Messi? Ha cambiato il calcio perché nessuno è mai riuscito a viaggiare a quella velocità toccando così tante volte il pallone. Sandro Nesta direbbe che lo ha fatto smettere prima del giusto. Tocca il pallone a 27 km/h e ti va via, non sai mai come ha fatto».